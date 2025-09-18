Путин удивился ситуации с «блатными» номерами в России

Власти могут узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров через Госуслуги. Такую идею поддержал глава государства Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

Тему о номерах поднял на встрече с президентом России лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Он напомнил, что Минэкономразвития уже подготовило правовую базу для запуска сервиса, но процесс до сих пор затягивается.

Путин заявил, что не понимает причин для задержки и поддержал предложение.