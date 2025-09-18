Путин удивился ситуации с «блатными» номерами в России
Президент России поддержал идею официальной продажи «красивых» номеров
Власти могут узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров через Госуслуги. Такую идею поддержал глава государства Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости».
Тему о номерах поднял на встрече с президентом России лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. Он напомнил, что Минэкономразвития уже подготовило правовую базу для запуска сервиса, но процесс до сих пор затягивается.
Путин заявил, что не понимает причин для задержки и поддержал предложение.
Вот продажа "красивых" номеров - почему нет. А чего здесь такого, я не вижу, почему до сих пор решения не принимаются.
Владимир Путин
Пока никаких конкретных сроков реализации такой инициативы власти не называли.
В 2018 году Минэкономразвития предлагало выставлять «красивые» номера на аукционы. Против выступили в МВД. Позднее уже это ведомство захотело разрешить водителям выбирать и покупать номера транспортных средств через портал госуслуг.
За необычные номерные пластинки министерство планировало взимать повышенную пошлину. В 2020 году Минэкономразвития успело составить и тарифы — согласно им, максимальная цена на номер не превышала 600 тысяч рублей.
Четыре года спустя автоэксперты рассказывали 360.ru, что легализация продаж красивых номеров не остановит черный рынок.