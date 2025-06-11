В Совфеде предложили ужесточить ответственность за изнасилование

Уголовную ответственность за изнасилование необходимо ужесточать. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Андрей Клишас.
«По моему мнению, уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать, в ближайшее время начнем консультации по данному вопросу с Верховным судом и правительством», — отметил сенатор.
Старшая дочь знаменитого на всю страну многоженца Ивана Сухова обвинила его в домогательствах. Девушка рассказала, что отец неоднократно подвергал ее сексуальным домогательствам, начиная с 14 лет. Шокирующая исповедь девушки прозвучала в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.
Следственный комитет начал проверку после публичного обвинения со стороны девушки в адрес отца. Официального заявления в правоохранительные органы не было.
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