Дочь Сухова не заявляла на отца об изнасиловании

Дочь многоженца Ивана Сухова не подавала на отца официальное заявление в правоохранительные органы об изнасиловании. Об этом 360.ru сообщила депутат Московской городской думы Ольга Ярославская.

Она подтвердила, что Следственный комитет начал проверку после публичного обвинения со стороны девушки в адрес отца. Однако пока нельзя предпринять какие-либо меры.

«Мер никаких предприниматься не будет, пока эта милая девушка официально не напишет заявление. Официального заявления в правоохранительные органы, к сожалению, не было. Это было публичное заявление, но официального заявления она не дала. Но тем не менее Следственный комитет начал проверку. <… > Девушка совершеннолетняя, она понимает, что она делает», — подчеркнула депутат.

360.ru связался с Суховым. Тот заявил, что общается со следователями.

«Я занят очень сильно, у меня следователь, мне неудобно говорить», — сказал он.

Дочь Сухова обвинила отца в домогательствах в эфире передачи «Пусть говорят». Она рассказала, что в 14 лет Иван принудил ее к сексуальному контакту. Сам Сухов сообщил, что видел это интервью.