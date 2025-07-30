В России запретили импорт четырех популярных марок китайских грузовиков

В России временно ввели запрет на импорт китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW, Sitrak, а также их шасси. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Причиной стали нарушения, выявленные во время внеплановых проверок. В частности, у автомобилей нашли проблемы с тормозами, неустойчивость к электромагнитному воздействию, неправильно установленные детали салона и многое другое.

Автопроизводителям предписали отозвать грузовики и дать информацию, где и как владельцы смогут бесплатно их отремонтировать. Представительства марок уже подтвердили, что начали работу в этом направлении.

Ранее компания Kia объявила, что отзовет почти 80 тысяч собранных в Словакии кроссоверов Sportage из-за проблем с мультипредохранителем блока HECU.