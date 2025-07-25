Kia отзовет почти 80 тысяч кроссоверов Sportage из-за неисправности

Автопроизводитель Kia объявил об отзыве 79 884 кроссоверов Sportage, выпущенных на заводе в Словакии с 2010 по 2015 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Росстандарта.

На всех автомобилях предстоит поменять мультипредохранитель блока HECU и крышку блока предохранителей. Владельцам машин, подпадающих под отзыв, необходимо будет приехать в дилерский центр на ремонт. Работы проведут бесплатно.

В июне южнокорейский автопроизводитель уже отзывал более 55 тысяч машин моделей Soul, Cerato и Sorento, произведенных с 2010 по 2016 годы, из-за риска короткого замыкания в моторном отсеке. Проблема была в печатной плате гидравлического электронного блока управления.