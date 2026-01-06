В России решили развивать удаленную занятость для пенсионеров

Правительство России намерено развивать формы надомной, временной и гибкой занятости для пожилых граждан. Это указано в утвержденном плане мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах старшего поколения до 2036 года.

Для развития удаленной занятости среди пенсионеров региональные власти должны запустить специальные проекты и мероприятия. Каждый год реализации плана будет завершаться докладом в Минтруд России.

Правительство планирует обучать россиян старше 50 лет и людей предпенсионного возраста. Будет создана система дополнительного профессионального образования с государственной поддержкой.

Вице-премьер России Татьяна Голикова ранее сообщила, что в ближайшие 15 лет число пожилых россиян увеличится почти на девять миллионов.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил новый закон о налоговых льготах для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Документ предлагает освободить пенсионеров с доходом ниже полуторакратного прожиточного минимума от уплаты НДФЛ. Также предлагается ввести налоговые льготы для пенсионеров и предпенсионеров, чей доход превышает этот порог.