В России начнут отмечать День артиста

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минкульту в течение полугода утвердить День артиста. Профессиональный праздник будут отмечать 17 января, сообщили на сайте кабмина .

Дату выбрали неслучайно — это день рождения первого народного артиста СССР и одного из основателей МХТ Константина Станиславского. В этот день будут чествовать не только актеров тетра и кино, но также артистов цирка, музыкантов и певцов.

В документе указывается, что решение приняли по инициативе председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.

Ранее в Госдуме предложили перенести часть новогодних праздников на весну.