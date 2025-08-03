«Люди на дачи едут». В Госдуме предложили перенести часть новогодних праздников на весну
Депутат ГД Миронов предложил перенести часть новогодних праздников на май
Сокращение новогодних праздников за счет переноса части выходных дней на май позволит людям больше времени провести на дачах. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Цитату привел ТАСС.
«Такие длинные зимние каникулы не нужны, лучше перенести на май, когда люди на огороды едут, на свои дачи», — заявил политик.
Миронов также оценил идею ввести выходной день 1 сентября для родителей школьников. По его словам, это неплохая задумка, но необходимо как следует оценить, насколько это целесообразно. В году уже очень много выходных дней.
Ранее Минтруд сообщил, что в следующем году новогодние каникулы россиян продлятся 12 дней. Благодаря переносу граждане будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026.
Экономист Валерий Корнеев положительно оценил предложение о продлении майских праздников за счет зимних. По его словам, это и для экономики хорошо, и для самих людей, которые будут больше находиться на природе, а «сидеть в запертой квартире с алкоголем».