В России могут ужесточить наказание для не сообщивших военкомату о переезде

Фото: РИА «Новости»

Госдума приняла законопроект, который позволит штрафовать россиян, не оповестивших своевременно военкомат о переезде. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По замыслу авторов проекта, штраф за это нарушение будет составлять от 10 до 20 тысяч рублей. На ту же сумму будут наказывать и тех, кто не явился в военкомат в установленный законом срок после переезда.

Цель законопроекта — систематизировать призывную кампанию, сделать ее четкой и быстрой.

Ранее лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, позволяющий сохранить за призывниками их рабочие места. Сейчас такой порядок действует только на мобилизованных. Депутат подчеркнул, что выполнение воинского долга не должно перечеркивать перспективы молодых людей.

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