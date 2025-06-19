Законопроект о сохранении рабочих мест солдат-срочников внесли в Госдуму

Призыв на военную службу не должен стать поводом для увольнения срочников. Законопроект по сохранению вакансий солдат внесли на рассмотрение в Госдуму. Об этом 360.ru рассказал один из авторов инициативы, лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Он пояснил, что сегодня закон не ограничивает работодателя от увольнения призывника, поэтому трудовые права срочников необходимо защитить. Разработанный документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс поправки, которая предоставит ушедшему в армию право оформить отпуск без сохранения зарплаты на весь период прохождения службы, включая время на дорогу.

Кроме того, предоставление призывнику неоплачиваемого отпуска станет обязанностью работодателя,

включая время следования к месту службы и обратно.

«Такой порядок уже действует в отношении мобилизованных участников специальной военной операции, и мы предлагаем распространить его на срочников. Выполнение воинского долга не должно перечеркивать социальные перспективы молодых людей, которых призывает на службу государство», — заявил Миронов.

Депутат добавил, что срочники выполняют важные задачи в тылу, чем приближают победу России в зоне СВО.

В первой половине июня Миронов предложил ввести налоговые льготы для компаний, в штате которых числятся не менее 20% ветеранов боевых действий. Идея заключается в снижении региональной части налога на прибыль с 17% до 13,5%.