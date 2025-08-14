В правительстве не исключили продления эмбарго на экспорт бензина

Правительство России планирует продлить на сентябрь эмбарго на экспорт бензина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники в отрасли.
Кроме того, участникам рынка рекомендовали сдерживать цены на нефтепродукты.
Премьер-министр Михаил Мишустин полностью запретил экспорт бензина до конца лета постановлением от 28 июля. Таким образом планируется сохранить стабильную ситуацию на рынке в высокий сезон, в частности, в период сельскохозяйственных работ.
Причиной ограничений стал резкий рост оптовых цен на бензин, зафиксированный в июне. С февраля экспортировать нефтепродукты запретили трейдерам и компаниям с производственной мощностью менее миллиона тонн в год, однако этих мер оказалось недостаточно.
