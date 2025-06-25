Полный запрет на экспорт бензина обсудили власти на фоне роста цен
РИА «Новости»: власти допустили запрет экспорта российского бензина
Власти рассматривают полный запрет экспорта бензина до конца октября на фоне резкого роста оптовых цен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на два источника, знакомых с итогами заседания биржевого комитета Федеральной антимонопольной службы России.
Сейчас частичное эмбарго, введенное в феврале, распространяется только на трейдеров и компании с производственной мощностью менее миллиона тонн в год. Крупные нефтяные компании продолжают экспортные поставки без ограничений.
Если решение будет принято, коммерческий экспорт бензина полностью остановят. Точные сроки реализации этой меры источники не уточнили.
В конце мая вице-премьер Александр Новак говорил лишь о возможном продлении запрета для непроизводителей на сентябрь и октябрь.
Вводя ограничения, правительство стремится предотвратить серый экспорт и обеспечить стабильность на внутреннем рынке, объяснили эксперты агентства. Под серым экспортом понимают схему, когда трейдеры закупают топливо по внутренним ценам, а продают за рубеж по более высоким.
В июне цены на бензин на Петербургской бирже начали резко расти. Аи-92 достиг максимума с сентября 2023 года, а стоимость Аи-95 за месяц выросла на 10%, обновив годовой рекорд.
Ранее первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин сообщил RT, что нефтеперерабатывающие заводы России работают в плановом режиме или уже завершают у себя плановые ремонты.