Российским нефтяникам закрыли экспорт

Премьер Михаил Мишустин запретил российским нефтяным компаниям экспорт бензина и других нефтепродуктов до 31 августа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Таким образом власти хотят сохранить стабильную ситуацию на внутреннем рынке топлива в период высокого спроса, в частности сельскохозяйственных работ.

В июне на рынке зафиксировали резкий рост оптовых цен на бензин: Аи-92 достиг максимума с сентября 2023 года, а Аи-95 подорожал на 10% за месяц.

После этого и появились предположения, что российские власти до конца октября запретят экспорт бензина. Прежнее частичное эмбарго распространялось только на трейдеров и компании с производственной мощностью менее миллиона тонн в год.