Путин прибыл с визитом в КНДР

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в КНДР. Там он пробудет два дня, сообщило РИА «Новости» .

Самолет главы государства приземлился в аэропорту Пхеньяна, где его встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Путина сопровождает делегация, в состав которой вошли глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие первые лица страны.

На среду, 19 июня, запланированы переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, а также пройдет неформальное общение Путина и Ким Чен Ына. Лидеры стран обсудят международную повестку и пути восстановления гуманитарных связей, прерванные из-за пандемии.

Накануне госвизита Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР.