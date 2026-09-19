Журналист из США Мугал сообщил о высоком уровне технологий на выборах в Одинцове

Центр общественного наблюдения в Одинцове продемонстрировал высокий уровень интеграции технологий, который помогает обеспечивать прозрачность избирательного процесса. Об этом сообщил журналист из США Нуаман Ишфак Мугал, посетивший ЦОН как участник делегации международных электоральных экспертов и наблюдателей.

«Я поражен уровнем интеграции технологий, который здесь обеспечен. Мы уже посетили множество избирательных участков, и меня удивляет, насколько здесь все организовано», — отметил он.

Журналист обратил внимание, что в ЦОН можно увидеть и услышать происходящее на любом участке в режиме реального времени. Он подчеркнул, что такие технологии обеспечивают прозрачность избирательного процесса.

Ранее за работой Центра общественного наблюдения понаблюдал представитель парламента Объединенной Республики Танзания Абдулла Али Хассан Мвиньи. Его впечатлило использование технологий для наблюдения за происходящим на участках.