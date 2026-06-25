В Молдавии незаконно задержали дипломатических курьеров МИД России

В аэропорту Кишинева задержали дипломатических курьеров России, посольство РФ в Молдавии выразило протест. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии.

«Посольство вынуждено публично заявить решительный протест в связи с грубым нарушением молдавской стороной основополагающих норм международного права. <…> Согласно статье 27 Венской конвенции о дипломатических сношениях, указанные лица „пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме“», — отметили в сообщении.

Курьеров МИД России задержали в аэропорту на несколько часов. Молдавия потребовала досмотра дипломатической корреспонденции и «добровольной» сдачи мобильных устройств, что также противоречит Венской конвенции. Молдавские пограничники проигнорировали ссылки на международное право.

В посольстве отметили, что действия молдавских властей негативно отразятся не только на функционировании дипмиссии, но и на интересах самих граждан республики.