В МИД подвели итоги встречи Лаврова с коллегой из КНДР

Встреча министров иностранных дел России и КНДР Сергея Лаврова и Цой Сон Хи в Москве придаст импульс развитию отношений двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Министры подтвердили, что обе страны планируют выполнять положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

Путин лично принял Цой Сон Хи в Кремле и попросил гостью передать северокорейскому лидеру теплый привет.

Ранее Пхеньян посетил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он передал Ким Чен Ыну письмо Сталину, написанное Ким Ир Сеном, и поблагодарил северокорейских военных за помощь России во время спецоперации.