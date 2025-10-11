Медведев передал Ким Чен Ыну архивное письмо Ким Ир Сена Сталину

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с лидером Северной Кореи в Пхеньяне передал Ким Чен Ыну архивное письмо бывшего главы республики Ким Ир Сена советскому лидеру СССР Иосифу Сталину. Об этом сам политик сообщил в соцсети «ВКонтакте» .

«Это письмо товарища Ким Ир Сена Сталину», — показал Медведев один из архивных кадров.

Всего российская делегация передала КНДР около 10 документов, один из них датирован 1956 годом.

«Это Анастас Микоян и другие руководители, Вячеслав Молотов соответственно», — добавил Медведев во время передачи еще одного файла.

В среду зампред Совбеза прилетел с визитом в КНДР. Он возглавил делегацию партии «Единая Россия», которая присутствовала на торжествах по случаю годовщины основания ТПК на торжествах Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

Ранее Медведев поблагодарил КНДР за поддержку спецоперации.