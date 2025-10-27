Путин встретился с главой МИД Северной Кореи

Президент Владимир Путин провел в Москве переговоры с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

С российской стороны на переговорах с дипломатом также присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Глава государства попросил Цой Сон Хи передать северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну самые наилучшие пожелания.

«Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану», — объяснил Путин.

Министр ответила, что слышала о теплой встрече двух лидеров.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев посетил мероприятие по случаю годовщины основания ТПК на торжествах Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Он вручил Ким Чен Ыну архивное письмо бывшего главы республики Ким Ир Сена советскому лидеру СССР Иосифу Сталину.

По его словам, российские дипломаты передали Северной Корее порядка 10 документов, один из которых датирован 1956 годом.