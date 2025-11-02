В личной библиотеке Путина оказался уникальный экспонат

Фрагмент танка Leopard, поврежденного в зоне специальной военной операции, хранится в личной библиотеке президента России Владимира Путина в Кремле. Кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» .

На него нанесена надпись: «Верховному главнокомандующему кусок фашистского танка Leopard, подбитого нами в зоне СВО. Личный состав 58-й армии. Запорожская область, 2023 год».

В библиотеке главы государства находится более десяти тысяч книг, а также различные подарки от участников спецоперации — в том числе шевроны и знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

В мае президент показывал журналистам свою личную библиотеку и гардеробную во время съемок документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Тогда он отметил, что в Кремле есть еще одна библиотека, где хранятся различные подарки и личные вещи, а также продемонстрировал домашний кинотеатр, экран которого, как уточнил Путин, «просто опускается». Кроме того, президент угостил съемочную группу документального фильма клюквой с медом.