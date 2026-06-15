Хинштейн поручил создать в Курской области комиссию по этике

Комиссии по этике и служебному поведению создадут в муниципалитетах Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн .

«В каждом случае, когда чиновник позволяет себе лишнее, это бросает серьезную тень на всю систему власти в целом», — подчеркнул он.

Хинштейн напомнил главам районов, что любой вопрос можно решить дипломатично и без хамства.

Поводом для таких мер стал второй за месяц скандал на заседании правительства региона. Во время выступления губернатора в эфире прозвучала реплика «Пошел вон!». Выяснилось, что это сказал замглавы Льговского района Павел Вертиков одному из подчиненных. Хинштейн пообещал поднять вопрос о наказании невежливого чиновника.

В мае нецензурной бранью на прямой связи с губернатором отметился глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.