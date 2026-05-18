Курский чиновник выругался матом на онлайн-совещании с губернатором

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев нецензурно выругался в адрес губернатора Александра Хинштейна во время онлайн-совещания из-за проблемы с техникой. Трансляцию заседания опубликовал глава региона в соцсети «ВКонтакте» .

На заседании правительства региона Хинштейн спросил чиновника о перебоях с водой в селе Любимовка. Вместо ответа из динамиков прозвучал мат.

Зайцев позже объяснил, что из-за плохой связи не расслышал вопроса губернатора, а его микрофон якобы работал с перебоями.

Нецензурная брань, по его словам, предназначалась не Хинштейну, а кому-то в его собственном кабинете. После решения технических проблем глава района все же доложил о ситуации с водой.

Хинштейн не стал разбираться на месте, но пообещал вернуться к происшествию позже.

«Не будем сейчас углубляться. Значит, отдельно разберемся с главой, что у нас со связью, что с отдельными услышанными комментариями», — пригрозил губернатор.

В октябре прошлого года губернатор Самарской области матом отправил в отставку главу одного из районов.