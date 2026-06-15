«Пошел вон!»: курские чиновники вновь отличились на совещании с Хинштейном

Еще один чиновник в Курской области угодил в публичный скандал из-за невыключенного микрофона во время выступления губернатора Александра Хинштейна. Трансляция заседания правительства региона велась в соцсетях .

Когда губернатор говорил о благоустройстве парка «Спутник», кто-то отчетливо выкрикнул: «Пошел вон!» — Хинштейн тут же прервался и потребовал от технических служб выяснить, кому принадлежала реплика.

Позже оказалось, что ее произнес замглавы Льговского района Павел Вертиков в адрес одного из подчиненных. Сначала он заявил, что не понимает, о чем речь, но затем признался, что фраза была его. Он думал, что микрофон выключен, но ошибался.

«Я не собираюсь обучать вас хорошим манерам. Боюсь, что это уже поздно делать», — заявил Хинштейн.

Он добавил, что поставит перед главой района Сергеем Коростелевым, находящимся в отпуске, вопрос о наказании Вертикова. Другим главам Хинштейн напомнил, что они «не на междусобойчике» и что, по его мнению, подобные формулировки неприемлемы ни при каких обстоятельствах.

Ранее глава Большесолдатского района Владимир Зайцев выругался матом во время вопроса губернатора по видеосвязи. Он также объяснил, что нецензурная брань адресовалась не губернатору, а кому-то в кабинете.