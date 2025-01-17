В Кремле заявили об огромной поддержке Путина среди россиян

Население России доверяет президенту Владимиру Путину и поддерживает его. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 17 января.

«Путин, конечно, пользуется огромной поддержкой населения. Успехи на фронте, безусловно, они влияют. Конечно, вся страна ждет успехов, это является важным фактором для воодушевления наших граждан», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков напомнил о сформулированной Путиным позиции по Украине. Он назвал ее «предельно ясной» и «хорошо известной».

Также официальный представитель Кремля раскрыл позицию президента России относительно возможного диалога с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. По его словам, лидер российского государства будет только приветствовать готовность Трампа к переговорам.