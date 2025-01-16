«Предельно ясна». Песков напомнил о сформулированной Путиным позиции по Украине

Песков: позиция России по урегулированию конфликта на Украине хорошо известна

Позицию по урегулированию на Украине, которую еще летом сформулировал президент России Владимир Путин, предельно ясна и хорошо известна. Об этом РИА «Новости» напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Эта позиция была сформулирована в июле месяце прошлого года в ходе выступления главы государства перед руководящим составом министерства иностранных дел. <…> Больше здесь добавить нечего», — подчеркнул он.

Так Песков прокомментировал высказывание кандидата на пост госссекретаря США Марко Рубио о том, что для урегулирования конфликта на Украине потребуются уступки со всех сторон.

Он также отмечал, что влияние антироссийских санкций, как и их возможная отмена западными странами, могут сыграть в переговорах по ситуации на Украине важную роль.