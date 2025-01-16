«Предельно ясна». Песков напомнил о сформулированной Путиным позиции по Украине

Позицию по урегулированию на Украине, которую еще летом сформулировал президент России Владимир Путин, предельно ясна и хорошо известна. Об этом РИА «Новости» напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Эта позиция была сформулирована в июле месяце прошлого года в ходе выступления главы государства перед руководящим составом министерства иностранных дел. <…> Больше здесь добавить нечего», — подчеркнул он.
Так Песков прокомментировал высказывание кандидата на пост госссекретаря США Марко Рубио о том, что для урегулирования конфликта на Украине потребуются уступки со всех сторон.
Он также отмечал, что влияние антироссийских санкций, как и их возможная отмена западными странами, могут сыграть в переговорах по ситуации на Украине важную роль.
Студент с ножом напал на гимназию в Словакии
Глава Мытищ провела первую в 2025 году встречу с жителями в гимназии № 16
Новый год обошелся россиянам в 64,4 тысячи рублей
Рекордное число детей родилось в предновогоднюю ночь в Мытищах
«Пусть все закроют». Лукашенко ответил на скопление машин на границе с Польшей
День студента отметят в Солнечногорске дискотекой на льду 25 января
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте