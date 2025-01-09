Песков раскрыл мнение Путина о диалоге с Трампом

Президент России Владимир Путин будет только приветствовать готовность будущего американского лидера Дональда Трампа к диалогу с ним. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.
«В случае, если после вступления в должность политическая воля [Трампа] к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин это будет только приветствовать», — сказал представитель Кремля.
Ранее директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес заявил, что если Трамп во время диалога с Путиным попытается давить на российского президента, то это не окажет ожидаемого воздействия. Также ничего не поменяют новые санкции против России, потому что экономика страны смогла адаптироваться к введенным Западом ограничениям.
Больше тысячи тонн сельди продали в магазинах Подмосковья в декабре
Доброволец из Богородского округа встретил Новый год в зоне СВО
Литературный вечер пройдет в «Умной библиотеке» в Химках 15 января
Перед нападением на школу в Курске подросток грозился «устроить мясорубку»
Партию госпитальных подушек отправили из Балашихи в зону СВО
Депутат Госдумы подарил новое оборудование госпиталю в Балашихе
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте