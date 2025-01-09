Песков раскрыл мнение Путина о диалоге с Трампом

Президент России Владимир Путин будет только приветствовать готовность будущего американского лидера Дональда Трампа к диалогу с ним. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«В случае, если после вступления в должность политическая воля [Трампа] к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин это будет только приветствовать», — сказал представитель Кремля.

Ранее директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес заявил, что если Трамп во время диалога с Путиным попытается давить на российского президента, то это не окажет ожидаемого воздействия. Также ничего не поменяют новые санкции против России, потому что экономика страны смогла адаптироваться к введенным Западом ограничениям.