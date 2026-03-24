В Кремле заявили о проработке изменения бюджетного правила

Вопросы изменения бюджетного правила России находятся в проработке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это прерогатива правительства, в том числе эти вопросы затрагиваются и на совещаниях по экономическим вопросам с участием главы государства», — процитировало его РИА «Новости».

Так он ответил на вопрос, действительно ли реформа бюджетного правила поставлена на паузу из-за роста цен на нефть.

Бюджетное правило ограничивает траты от сверхдоходов при высокой цене на нефть. Его корректировка позволит сделать бюджет устойчивее независимо от колебаний рынка. ​​​​​​​​​​​​​​​​Это особенно актуально в свете недавнего нового обрушения цены на баррель Brent, которая упала ниже 100 долларов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял о планах ужесточить правило, чтобы снизить зависимость бюджета от нефтяных котировок.