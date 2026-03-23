Трамп обрушил цены на нефть новыми заявлениями по Ирану

Цена на баррель Brent упала ниже 100 долларов на фоне заявлений Трампа по Ирану

Мировые цены на нефть начали резкое снижение после заявлений президента США Дональда Трампа об отсрочке американских ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Об этом со ссылкой на данные торгов на бирже ICE начали сообщать днем российские и западные СМИ.

Так, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 100 долларов, цена снизилась на 8,69% — до 97,16 доллара. В то же время майские фьючерсы на WTI подешевели на 9,93% — до 88,48 доллара.

Ранее Трамп объявил, что приказал Пентагону отложить нанесение ударов по иранской энергетической инфраструктуре и электростанциям на пять дней. По его словам, возобновившийся диалог с Исламской Республикой оказался продуктивным и ведет к безоговорочному прекращению огня на Ближнем Востоке.

Подорожание нефти началось после первых ударов по Ирану. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что это может стать началом самого масштабного энергетического кризиса в истории.