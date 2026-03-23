Силуанов пообещал отвязать бюджет от цен на нефть

Правительство хочет в среднесрочной перспективе снизить зависимость российского бюджета от цен на нефть. Об этом сообщил «Вестям» министр финансов Антон Силуанов.

«А с другой стороны, меньше влиять на валютный рынок с точки зрения участия», — добавил он.

Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поручил правительству принять взвешенное решение о конъюнктурных доходах в нефтегазовой сфере, чтобы гарантировать сбалансированность федерального бюджета.

При этом ранее спецпредставитель президента, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предположил, что мировые цены на нефть на какое-то время могут достигнуть 200 долларов за баррель.