В Кремле заявили, что Путин не передавал через Орбана никаких посланий
Песков: Путин не передавал через Орбана никаких посланий ни Байдену, ни НАТО
Президент Владимир Путин не просил премьера Венгрии Виктора Орбана передать какие-либо послания американскому коллеге Джо Байдену или руководству НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова передало РИА «Новости».
На соответствующий вопрос Песков ответил отрицательно.
Вместе с тем он отметил, что премьер Венгрии предпринимает серьезную инициативу с тем, чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон.
«И мы высоко ценим — такую же высокую оценку дал и президент Путин — эти усилия господина Орбана», — сказал Песков.
Орбан прилетал в Москву в пятницу. Позднее он рассказал в интервью, что задавал Путину вопросы, касающиеся конфликта на Украине и безопасности Европы. Также он отметил, что российский лидер в совершенстве владеет навыком вести переговоры.
При этом он особо отмечал, что не вправе вести переговоры от лица всего Евросоюза, в котором сейчас председательствует именно Венгрия.