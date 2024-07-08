В Кремле заявили, что Путин не передавал через Орбана никаких посланий

Песков: Путин не передавал через Орбана никаких посланий ни Байдену, ни НАТО

Президент Владимир Путин не просил премьера Венгрии Виктора Орбана передать какие-либо послания американскому коллеге Джо Байдену или руководству НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова передало РИА «Новости» .

На соответствующий вопрос Песков ответил отрицательно.

Вместе с тем он отметил, что премьер Венгрии предпринимает серьезную инициативу с тем, чтобы, опираясь на первоисточники, сопоставить позиции разных сторон.

«И мы высоко ценим — такую же высокую оценку дал и президент Путин — эти усилия господина Орбана», — сказал Песков.

Орбан прилетал в Москву в пятницу. Позднее он рассказал в интервью, что задавал Путину вопросы, касающиеся конфликта на Украине и безопасности Европы. Также он отметил, что российский лидер в совершенстве владеет навыком вести переговоры.

При этом он особо отмечал, что не вправе вести переговоры от лица всего Евросоюза, в котором сейчас председательствует именно Венгрия.