Орбан заявил о таланте Путина вести переговоры

Президент России Владимир Путин в совершенстве владеет навыком ведения переговоров. Такую оценку дал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью швейцарской газете Die Weltwoche по итогам своей поездки в Москву. Запись беседы с политиком редакция опубликовала на своем YouTube-канале .

Политик назвал отметил сдержанность, пунктуальность и подготовленность президента России к переговорам.

«Он более чем на сто процентов рациональная личность. <…> Так что вести переговоры и быть готовым к ним — настоящий вызов», — заявил Орбан.

По его словам, для беседы с Путиным необходимо обладать равным интеллектуальным уровнем и политическим весом.

Венгерский премьер добавил, что его отношения с президентом России основаны на договоренностях 2009 года, когда они согласились поддерживать контакт на основе взаимного уважения. По истечении многих лет они продолжают придерживаться этого принципа.

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прошли в Кремле в минувшую пятницу, 5 июля. Главной темой встречи стало урегулирование украинского кризиса.

Подводя итог встречи, венгерский политик заявил, что позиции противоборствующих сторон сильно отличаются, но он намерен продолжить работу по выработке единого подхода, который обеспечит мир.