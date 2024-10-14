В Кремле высказались о введении налога на бездетность

В Кремле пока неизвестны детали предложения о введении в России налога на бездетность, но специалистам необходимо проанализировать имеющийся опыт Советского Союза в этом вопросе. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Важно знать детали предложения, что имеется в виду — нам неизвестно», — заявил чиновник.

Песков добавил, что в советское время уже вводили такой налог. При этом он отметил, что на первый взгляд такой платеж «вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию». В любом случае выводы должны сделать специалисты.

Налог на бездетность в России предложил ввести первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев. Демограф Алексей Ракша оценил это предложение, усомнившись в его эффективности. По его словам, в СССР это была вынужденная мера, а в современных условиях введение такого налога приведет к противоположным результатам.