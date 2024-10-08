Демограф Ракша усомнился, что налог на бездетность в России сработает

Демограф Алексей Ракша в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал предложение депутатов Госдумы о введении налога для бездетных граждан России. Эксперт сомневается, что такая инициатива сможет эффективно решить проблему.

Он подчеркнул, что прежде чем вводить подобные меры, необходимо обеспечить население жильем и доступом к детским садам.

Ракша отметил, что в XXI веке налог на отсутствие детей отсутствует в большинстве стран. Конечно, есть государства, где налоговая система стимулирует, например, официальное брачное отношении. В таких случаях супруги рассматриваются как единое целое, а отсутствие брака ведет к большим финансовым нагрузкам. Однако налога на бездетность не наблюдается нигде.

Эксперт также напомнил, что в Советском Союзе подобный налог существовал, однако в тот момент это считалось вынужденной мерой. В современных условиях его введение может привести к совершенно противоположным результатам, усугубляя и без того сложную ситуацию.