В Кремле рассказали о выполнении поручений Путина по помощи Дагестану

Президент России Владимир Путин дал поручение о помощи жителям Дагестана, сейчас они прорабатываются в срочном порядке. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Поручения по итогам беседы с руководителями муниципальных образований сформулировали. Сейчас они прорабатываются в срочном порядке в правительстве. Работа ведется», — процитировало его РИА «Новости».

Песков добавил, что президент указывал на необходимость внимательно отнестись к беде отдельно взятого гражданина. В том числе к тем, кто не оформил должным образом свое жилье. Ранее Путин утвердил свои поручения по ликвидации последствий паводка в Дагестане.

В четверг, 23 апреля, Следственный комитет провел обыски в Министерстве природы и экологии Дагестана по делу о застройке русла реки.