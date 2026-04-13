Путин утвердил перечень поручений по ликвидации последствий паводка в Дагестане

Президент России назначил ответственных за устранение паводка в Дагестане

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений кабмину в связи с устранением последствий паводка в Дагестане. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил правительству создать специальную комиссию, в которую войдут представители федеральных органов власти, исполнительных органов Республики Дагестан и заместитель полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Марат Рамазанов.

Кабмин совместно с МЧС должен докладывать о результатах ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки пострадавших граждан.

Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура установила, что прорыв плотины на реке Дарвагчай случился и з-за ошибок в эксплуатации комплекса, что привело к затоплению ряда населенных пунктов в Дербентском районе региона.