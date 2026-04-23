В Минприроды Дагестана прошли обыски по делу о застройке русла реки

Следственный комитет провел обыски в Минприроды Дагестана и управлении «Дагмелиоводхоза» в рамках расследования уголовного дела о строительстве жилых домов в границах рек и водоохранной зоны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи ведут производство по статьям о халатности и превышении должностных полномочий. В служебных помещениях ведомств работают правоохранители.

По версии СК, чиновники в Махачкале с 2009-го по март 2026-го оформили права собственности физических лиц на земельные участки, расположенные в границах русла реки и водоохранной зоны, где возведение капитальных объектов запрещено.

Также правоохранители установили, что на этих участках засыпали русло реки, что препятствовало обеспечению свободного течения водного объекта и проведению мероприятий по очистке.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил поручения по ликвидации последствий паводка в Дагестане.