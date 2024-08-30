В Кремле рассказали о личных подарках Путина для Лукашенко

Песков: Путин направит Лукашенко личные подарки в честь дня рождения

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин отправит личные подарки белорусскому коллеге Александру Лукашенко в честь дня рождения. Об этом заявил в ходе общения с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Разумеется, какие-то личные подарки — они обязательно направляются в такие дни, конечно», — сказал Песков.

На вопрос о том, какие подарки вручал Путин Лукашенко ранее, пресс-секретарь главы государства заявил, что они бывают разные, но всегда именно личные.

Между главами России и Белоруссии сложились теплые и конструктивные, союзнические и дружеские отношения, отметил представитель Кремля.

Также он сообщил, что российский лидер утром поздравил коллегу по телефону с 70-летием, отправил ему поздравительную телеграмму и подписал указ о награждении президента Белоруссии орденом Андрея Первозванного.

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