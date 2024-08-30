«Дорожу нашими отношениями». Путин поздравил Лукашенко с юбилеем

Путин направил Лукашенко поздравление с 70-летием

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с 70-летием. Глава государства направил ему телеграмму, которую опубликовали на сайте Кремля.

«Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю вашего 70-летия. <…> Искренне дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями, которые в полной мере прошли проверку временем», — указал Путин.

Он выразил надежду, что общими усилиями они смогут нарастить плодотворное российско-белорусское сотрудничество. Путин заметил, что на посту президента Лукашенко добился высокого авторитета. Он назвал его настоящим патриотом своей страны, который последовательно отстаивает интересы на международной арене. Также российский лидер охарактеризовал белорусского коллегу как мудрого политика, способного принимать взвешенные и дальновидные решения.

В честь юбилея Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

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