Путин наградил Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в пятницу, 30 августа, подписал указ о награждении белорусского лидера Александра Лукашенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лукашенко получил награду за заслуги в развитии союзнического партнерства между Россией и Белоруссией, а также за укрепление стратегической работы, указали в Кремле.

Президент России отметил большой личный вклад белорусского коллеги в создание и эффективную деятельность Союзного государства.

Также Путин поздравил президента Белоруссии с 70-летием.

«Работая на важнейшем государственном посту, вы снискали высокий авторитет как настоящий патриот своей страны, последовательно отстаивающий ее интересы на международной арене», — заявил в поздравительной телеграмме российский лидер.

Ранее Лукашенко в ходе интервью рассказал, что его несколько раз просили отречься от сотрудничества с Россией и поддержать Украину.

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