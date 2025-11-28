В Кремле рассказали, когда состоится разговор по мирному плану США

Песков: Россия обсудит с США мирный план по Украине на следующей неделе

Разговор по параметрам американского плана урегулирования конфликта на Украине состоится в Москве на следующей неделею. Как сообщило РИА «Новости» , об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ключевые элементы предложений США, обсуждавшиеся ранее в Женеве, уже передали российской стороне.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков подчеркнул, что детали, связанные с международным признанием возможных решений — включая уровень, на котором это признание должно происходить (через ООН или отдельные государства), — еще предстоит уточнить.

По словам представителя Кремля, все подобные нюансы будут определяться исключительно в ходе предстоящих переговоров.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что спецпредставитель США по Украине Стив Уиткофф по-прежнему планирует визит в Москву.