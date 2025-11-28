В Кремле заявили о решении вопроса территориальных реалий на переговорах с Украиной

Песков: вопрос о территориальных реалиях РФ и Украины определится на переговорах

Российская и украинская стороны определят во время переговоров, кто будет должен признать территориальные реалии между ними. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Это все тоже предстоит определить в ходе переговоров. Все эти нюансы предстоит определить в ходе переговоров», — отметил он.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что у украинского лидера Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью. По его словам, глава республики не желает проводить выборы и соблюдать конституцию.

Песков добавил, что желание вывести урегулирование на Украине в мирное русло есть у всех.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что спецпредставитель США по Украине Стив Уиткофф по-прежнему планирует визит в Москву. Он уточнил, что поездка состоится на следующей неделе, она не стоит под вопросом. Дипломат также обратил внимание на открытость России для обсуждения связанных с Украиной тем.