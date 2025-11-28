В Кремле заявили о решении вопроса территориальных реалий на переговорах с Украиной
Российская и украинская стороны определят во время переговоров, кто будет должен признать территориальные реалии между ними. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».
«Это все тоже предстоит определить в ходе переговоров. Все эти нюансы предстоит определить в ходе переговоров», — отметил он.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что у украинского лидера Владимира Зеленского есть проблема с легитимностью. По его словам, глава республики не желает проводить выборы и соблюдать конституцию.
Песков добавил, что желание вывести урегулирование на Украине в мирное русло есть у всех.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что спецпредставитель США по Украине Стив Уиткофф по-прежнему планирует визит в Москву. Он уточнил, что поездка состоится на следующей неделе, она не стоит под вопросом. Дипломат также обратил внимание на открытость России для обсуждения связанных с Украиной тем.