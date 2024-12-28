В Кремле рассказали, как Путин отмечает Новый год

Песков: Путин отмечает Новый год дома, если никуда не едет

Президент Владимир Путин обычно отмечает Новый год дома. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Вы помните, что он часто ездит в те места, где он больше всего нужен», — сказал официальный представитель Кремля.

Также в кабинете Путина традиционно стоит новогодняя ель.

Ранее президент позвонил 10-летней Маргарите из Шебекина, мечту которой исполнил благодаря «Елке желаний». Девочка хотела попробовать себя в роли пилота — ей провели экскурсию по авиатренажерному центру.

Также Путин в рамках «Елки желаний» пообщался по телефону с 12-летней Таисией из Подмосковья, которая мечтала увидеть репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева.