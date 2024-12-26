Путин позвонил школьнице из Подмосковья

Ранее на форуме «Мы вместе» глава государства поучаствовал в благотворительной акции «Елка желаний» и снял с елки три шарика с мечтами. Один из них принадлежал Таисии.

Девочка вместе с мамой и братом хотела побывать на репетиции ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Президент исполнил это желание. Кроме того, для семьи Леоновых запланировали еще несколько праздничных мероприятий в Москве.

Во время разговора с девочкой Путин спросил, рассказала ли она родным детали программы, о катке, музеях и других мероприятиях.

«Будет очень интересно. У тебя какие еще пожелания есть? Ты подумала, что-нибудь еще в голову пришло, что бы ты хотела, пока вы в Москве?» — спросил он.

Мама ребенка Альбина Леонова призналась, что часть программы не раскрывают детям, чтобы подогреть их интерес. На вопрос президента о других пожеланиях в семье заявили, что главное волшебство уже произошло — мечта Таисии сбылась.

Ранее депутат Государственной думы Никита Чаплин тоже поучаствовал в акции «Елка желаний». Он исполнил мечту семилетней Ксюши из Воскресенска, которая попросила тюбинг и подарки для ее четырех сестер.