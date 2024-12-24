Путин пообщался по телефону с девочкой, мечту которой исполнил на «Елке желаний»

Президент Владимир Путин позвонил 10-летней Маргарите Руцинской из Шебекина, мечту которой помог исполнить благодаря «Елке желаний». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Девочка хотела попробовать себя в роли пилота самолета. Ей организовали экскурсию по авиатренажерному центру, в кабине Sukhoi Superjet 100 для Маргариты организовали имитацию взлета и посадки, в том числе в нештатных ситуациях.

Кроме того, ее покатали на вертолете в небе над Подмосковьем, а также сводили на экскурсию в национальный центр «Россия» и на спектакль «Щелкунчик» в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко.

«Я желаю всем белгородцам — и вашей семье — всего самого-самого хорошего в наступающем году», — сказал Путин в разговоре с девочкой и ее родителями.

Ранее президент пообещал исполнить три детских желания. Одно из них уже сбылось.