В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина с Трампом

Ушаков: Путин начал разговор с Трампом с ситуации вокруг Украины

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом длился чуть больше часа. Они обсудили темы, связанные с Украиной, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Его комментарий опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале .

Этот телефонный разговор Путина с Трампом стал четвертым. Ушаков сообщил, что беседа продолжалась примерно один час 10 минут.

«С чего начался разговор? Естественно, с обсуждения ситуации вокруг Украины», — сказал он.

Путин рассказал Трампу об итогах второго раунда российско-украинских переговоров и отметил, что Украина пыталась сорвать их, устроив атаки по гражданским целям. Ушаков сообщил, что по нормам международного права это квалифицируется как терроризм. Президент подробно остановился на содержании переговоров и подчеркнул, что в целом они были полезными. Россия и Украина обменялись меморандумами, чтобы проанализировать их и продолжить переговоры.

«Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы», — сказал Ушаков.

Украина не стала единственной темой разговора. Помощник президента сообщил, что Путин и Трамп обсудили ряд международных вопросов с акцентом на застопорившиеся переговоры между США и Ираном по ядерной программе.

Ранее в Кремле оценили вероятность трехсторонней встречи с участием Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что она не состоится в ближайшее время. RT сообщил, что он счел возможным проведение третьего раунда российско-украинских переговоров.