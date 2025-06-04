Грубейшая ошибка. Лавров раскритиковал Зеленского за отказ от предложения России

Лавров: Зеленскому не стоило отказываться от идеи перемирий для сбора тел

Владимир Зеленский допустил грубую ошибку, отказавшись от предложения России вводить двух-трехдневные перемирия для сбора тел погибших военных. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным .

«Также были проигнорированы наши инициативы о таких же гуманитарных паузах по случаю Пасхи и по случаю 80-летия Великой Победы», — добавил он.

Вместе с тем Лавров призвал не поддаваться на провокации киевского режима, нацеленные на срыв переговоров.

Ранее Зеленский назвал российский меморандум, представленный 2 июня на переговорах в Стамбуле, ультиматумом, который Украина не воспринимает всерьез. До этого он назвал российских переговорщиков идиотами за предложение о перемириях.