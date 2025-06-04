Трамп заявил о состоявшихся телефонных переговорах с Путиным

Американский президент Дональд Трамп 4 июня провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Соединенных Штатов сообщил в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, беседа длилась один час и 15 минут. Президент США охарактеризовал ее как позитивную, однако отметил, что она не поможет сразу же установить мир на Украине.

«Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру», — написал он.

Американский лидер добавил, что Путин сказал ему о намерении России дать ответ на недавнюю атаку Киева по аэродромам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подтвердил телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев после беседы глав государств в соцсети X выразил надежду, что сотрудничество будет преобладать.

«Их диалог имеет важное значение для мира, деэскалации и глобальной безопасности», — подчеркнул он.