В Кремле прокомментировали вероятность новых переговоров Путина и Трампа

Песков: новой встречи Путина и Трампа пока не было

Новых переговоров президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа пока не проходило. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил телеграм-канал «Юнашев LIVE» .

Ранее американский лидер заявил, что у него были «хорошие переговоры» с российским коллегой. Песков отметил, что в этом высказывании речь шла о прежних контактах.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, если главы государств окажутся на одном мероприятии, они обязательно встретятся и поговорят. В пример он привел предстоящий саммит АТЭС.

В июле Песков подчеркивал, что для переговоров Путина и Трампа не обязательна особая подготовка. Организовать встречу, чтобы лидеры стран могли обсудить интересующие их вопросы, можно оперативно и без подготовки.

Однако Соединенные Штаты пока не запрашивали переговоры, в том числе через телефонный разговор, сообщал Песков.