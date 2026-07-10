Песков заявил, что для разговора Путина и Трампа не требуется особой подготовки

Разговор российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти оперативно и без подготовки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«[Разговор] может очень оперативно быть согласован, контакты наши по диалогу работают, поэтому как только, собственно, будет необходимо, этот разговор будет оперативно согласован и проведен», — сказал представитель Кремля.

Еще в июне глава Белого дома заявил, что иранское направление отошло на второй план и теперь американские власти намерены сосредоточиться на украинском конфликте. Трамп отметил, что приложит все усилия, чтобы конфликт между Россией и Украиной завершился. Также он пообещал воздействовать на европейских партнеров и киевский режим.