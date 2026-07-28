Песков заявил, что США пока не запрашивали телефонный разговор с Путиным

Запросов от США на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным пока не поступало. Об этом журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

«Пока запроса о телефонном разговоре нет», – подчеркнул он.

При этом контакты стран продолжаются в рабочем порядке по теме украинского урегулирования.

Президенты Украины и США встретятся в Белом доме 28 июля. Встреча пройдет в закрытом для журналистов формате. По предварительным данным, Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудят урегулирование конфликта с Россией.

Также во вторник американский лидер встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.